СМИ сообщают о взрывах в Херсоне.

В этот вечер в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за атаки беспилотных летательных аппаратов. Сейчас она звучит в Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины вечером зафиксировали запуск российских ударных беспилотников из оккупированного Крыма. В 20:42 они сообщили в своем официальном Telegram-канале, что дроны движутся из Херсонской области в направлении Николаевской.

В 21:19 военные сообщили, что беспилотные летательные аппараты уже в воздушном пространстве Николаевщины, вектор движения - северо-западный. Уже впоследствии они добавили, что БПЛА держат курс на Кировоградщину.

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В 21:48 Общественное сообщило, что в Херсоне прогремели взрывы.

Атаки по Украине: последние новости

Вчера в Воздушных силах сообщали, что ночью российские захватнические войска выпустили из Крыма 11 ударных беспилотников типа"Shahed". Также они ударили управляемой авиационной ракетой Х-59 из оккупированной части Запорожской области.

Украинская противовоздушная оборона ликвидировала 10 беспилотных летательных аппаратов в Одесской области и ракету в Днепропетровской области.

Также вчера президент Владимир Зеленский призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги в ближайшие дни.

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