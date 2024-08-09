Российские захватчики понесли новые потери.

9 августа спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины провели рейд на Кинбурнскую косу. Им удалось уничтожить десятки российских оккупантов и их технику.

В Telegram-канале ГУР сообщается, что десантную операцию осуществили подразделения "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибирский батальон" и "Террор" в составе спецподразделения "Тимура". Ее проводили во взаимодействии с Военно-морскими силами и другими составляющими Сил безопасности и обороны.

Украинские бойцы уничтожили шесть единиц бронированной техники РФ и около трех десятков захватчиков. Спецназовцы атаковали укрепления россиян на их позициях "Кинбурнская крепость", "Морской вокзал" и "Памятник Суворова". Возле последнего воины установили боевой флаг Военной разведки.

Оккупация Кинбурнской косы

Кинбурнская коса расположена в Николаевской области, она частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана.

Российские захватнические войска захватили ее еще в начале полномасштабного вторжения в Украину. Она остается единственной оккупированной частью Николаевщины.

Председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявлял, что контроль над Кинбурнской косой позволяет россиянам блокировать работу портов.

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