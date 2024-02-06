Отмечается, что противник начал отказываться от использования артиллерии на Кинбурнской косе, отдавая предпочтение FPV-дронам.

Ситуация на Кинбурнской косе остается напряженной, ее пока контролируют российские захватчики. Об этом сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

В эфире "24 канала" она подчеркнула, что с Кинбурнской косы россияне пытаются отвлекать внимание Сил обороны Украины от Херсонского направления. В частности, с этой целью враг периодически усиливает обстрелы Очаковском и Куцурубском направлениях.

"Пока Кинбурнская коса у врага, пока она оккупирована – и это для меня лично очень болезненное направление", – сказала Гуменюк.

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При этом она подчеркнула, что на том участке оккупанты чувствуют опасность. Также враг начал отказываться от использования артиллерии, отдавая предпочтение FPV-дронам.

"Поэтому пытаются запускать дроны уже из Херсонской части Кинбурнской косы, ближе к материковой части временно оккупированной области, чтобы обезопасить свои подразделения. То есть, здесь тоже наблюдается нервозность в распределении сил и средств", – пояснила Гуменюк.

Враг понимает, что поездка на Кинбурнскую косу – это билет в один конец.

Война в Украине: важные новости

Украинский боевой робот, управляемый с воздуха, впервые в истории смог уничтожить позиции оккупантов. Отмечается, что роботы-камикадзе являются чрезвычайно эффективными. Пока одни военные используют дрон для того, чтобы сделать минное заграждение, другие работают БпЛА с туреля, чтобы уничтожать блиндажи противника.

Тем временем "Армия дронов" за прошедшую неделю нанесла оккупантам немалые потери. В частности, было уничтожено почти полторы сотни оккупантов, а также – 44 вражеских танка.

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