Два дня назад оккупанты принудительно вывезли людей из населенных пунктов на косе - 37 человек.

На Кинбурнской косе длится операция в режиме информационной тишины, это вопрос длительного времени.

Как сообщил на брифинге сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, два дня назад оккупанты принудительно вывезли людей из населенных пунктов на косе - 37 человек.

"Сейчас идет операция в режиме информационной тишины. Мы ее видим, понимаем, но... это вопрос длительного времени, потому что есть особенности", - отметил Ким.

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Операция на Кинбурнской косе

Кинбурнская коса - это песчаная коса, которая находится на северо-западе Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. Сейчас она под контролем оккупантов.

11 ноября Ким заявил, что вся Николаевская область освобождена от российских захватчиков, но под оккупацией остается Кинбурнская коса — песчаная коса в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. На косе расположены три населенных пункта с небольшим количеством населения.

В отчете ISW утверждают, что если украинские войска возьмут под контроль Кинбурнскую косу, то смогут отбивать удары со стороны российских оккупантов по подконтрольному Киеву побережью Черного моря.

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