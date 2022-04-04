Он сказал, что сообщения о казнях мирных жителей ужасают.

Глава британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что в планы Путина по вторжению в Украину входили казни, проводимые его военными и разведывательными службами.

Об этом он написал в ответ на сообщение Глава МИД Британии Лиз Трасс в Twitter.

Трасс заявила, что виновных в зверствах, совершенных российскими войсками в Буче, Ирпене и других городах Украины, необходимо привлечь к ответственности.

"Путинскому режиму не будет позволено скрывать свою причастность к этим злодеяниям", - отметила она.

По словам Мура, британская разведка знала, что казни входили в планы президента РФ.

"Мы знали, что планы Путина по вторжению включали внесудебные казни его военными и спецслужбами. Сообщения о казнях гражданских лиц, поступающие из освобожденных районов, ужасают и пугают", - написал он.

Зверства армии РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, на улицах освобожденной Бучи обнаружили тела убитых мирных жителей со связанными руками. Выяснилось, что российские солдаты насиловали, издевались и пытали людей.

Позже стало известно, что оккупанты четыре дня пытали супружескую пару прямо в их квартире.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch задокументировала военные преступления россиян против мирных людей на оккупированных территориях Черниговской, Харьковской и Киевской областей. Среди них: изнасилования, издевательства и казни.

А в Мариуполе оккупанты несколько дней по очереди насиловали женщину на глазах у ее 6-летнего ребенка.