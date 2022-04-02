Женщине удалось спастись, о пережитом ужасе она рассказала украинским военным.

В Буче оккупанты четыре дня пытали супружескую пару прямо в их квартире. Мужчину постоянно били, он умер. Его жена смогла спастись и рассказала о пережитом ужасе украинским военным.

Видео из квартиры супругов, которое снимал украинский защитник, появилось в Telegram одного из пабликов Харькова.

Оккупанты издевались над супругами, удерживая их в квартире. Женщина постоянно умоляла не бить ее мужа, но на ее просьбы никто не реагировал. По словам украинского военного, который показывал место пыток, супругов пытали беларус и чеченец.

Ранее УНИАН уже сообщал, что 1 апреля мэр Бучи подтвердил освобождение города от российских войск. 31 марта, как отметил он, "войдет в славную историю Бучи и всей Бучанской общины".

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