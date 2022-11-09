Ранее ЧВК "Вагнера" взяла на себя исключительную ответственность за успехи РФ вокруг Бахмута.

Боевики ЧВК "Вагнера" пытаются отличиться от регулярных российских войск и вооруженных банд-формирований ОРДЛО, часто приписывая себе чужие "успехи".

Как пишет Институт изучения войны (ISW), заявленные русскими территориальные приобретения на Донбассе преувеличены.

Так, 7 ноября рашистские "военкоры" сообщили о прорыве обороны ВСУ в Белогоровки отрядами "вагнеровцев" и местных боевиков. Уже на следующий день эти же источники начали опровергать "успехи".

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Ранее ЧВК "Вагнера" взяла на себя исключительную ответственность за успехи РФ вокруг Бахмута, чтобы закрепить репутацию "излюбленной ударной силы" Кремля.

Роль Пригожина в России

СМИ уже неоднократно писали о конфликте главаря ЧВК "Вагнера" ("повара Путина") Евгения Пригожина с министерством обороны России, виня военное командование в "провалах".

Сам Пригожин, который до этого не любил публику, стал активно появляться в медиа, формируя свой "электорат" из праворадикально настроенных россиян. С этим связано громкое заявление Пригожина о вмешательстве его "ботоферм" в выборы США.

Как отмечали аналитики британской разведки, Пригожин работает на улучшение своей репутации в РФ. Силы группировки Пригожина растут за счет вербовки заключенных.

По мнению Института изучения войны, Путин считает, что зависит от "вагнеровцев", в частности в боях за Бахмут.

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