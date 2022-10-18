По данным российских СМИ, в результате крушения погибло 6 человек.

Военный эксперт Олег Жданов назвал возможные причины падения самолета на жилой дом в российском Ейске.

Свое мнение он высказал в эфире телеканала Freedom.

Разбившийся фронтовой бомбардировщик "Су-34" может стоить более 10 миллионов долларов.

"Говорят, что он был даже с полной бомбовой загрузкой. То есть он не отбомбился, он летел на задание, бомбить наши войска. Скорее всего произошло то, что пилот не опытный", - сказал Жданов.

По его словам, сейчас авиация "ходит по земле", чтобы уйти в мертвую зону радаров систем ПВО.

"Поэтому он и старался прижиматься к земле. И, видимо, либо не справился с управлением и не успел увернуться, либо на здании могло не быть красных маяков для обозначения искусственной преграды на поверхности земли", - добавил эксперт.

Жданов говорит, что пилот должен был бы обойти населенный пункт, если шел на задание. Также пилоты обязаны изучать карты искусственных помех перед вылетом.

"А он, скорее всего, пошел через город. Может быть даже используя его как ориентир. И мог не заметить эту многоэтажку", - добавил он.

Также эксперт прокомментировал версию о том, что бомбардировщик взорвался до того, как врезался в многоэтажку.

"Либо это техническая неисправность, но, как правило, они приводят к падению самолета, к потере управления, но не к взрыву БК или топливных баков на борту. И это может произойти в результате использования средств ПВО. Если он, допустим, зашел в зону города, ПВО его не опознало и влупило по нему", - добавил Жданов.

По его словам, в Белгороде уже дважды находили остатки ракет комплекса "Панцирь 1-С".

"Вполне может быть, что его могли не опознать и грохнуть свои же", - сказал Жданов.

Взрыв в Ейске

Как сообщал УНИАН, 17 октября в спальном районе Ейска на жилой дом упал военный самолет. На месте происшествия начался сильный пожар и были слышны зрывы.

На фотографиях и видео можно было увидеть, что пилот успел катапультироваться.

По данным российских СМИ, в результате крушения погибло 6 человек, 27 - получили ранения. Ещё несколько числятся пропавшими без вести.

В Министерстве обороны РФ заявили, что причиной крушения военного самолёта стало возгорание одного из двигателей при взлете.

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