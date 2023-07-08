Разблокировка этого арсенала будет иметь важные последствия для хода наступления Украины.

На этом этапе полномасштабной войны кассетные боеприпасы DPICM, которые Украине передают США, могут иметь значительное влияние, и оно превышает то, которое могли бы оказатьдругие средства, считает Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги.

Эксперт подчеркивает, что уровень использования дефицитных артиллерийских боеприпасов, вероятно, оказался выше, чем ожидалось.

"Несмотря на недостатки, разблокировка этого арсенала имеет важные последствия для хода наступления Украины. Наступление Украины ограничено количеством имеющихся артиллерийских боеприпасов. США и другие страны предоставили значительную сумму для этой операции. Многое из этого было заимствовано из Южной Кореи. Без этого боеприпаса трудно представить это наступление. Прогресс был медленным, трудным и пока без устойчивых прорывов", – пишет Кофман.

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По его убеждению, предоставление DPICM дает Украине доступ к значительному запасу артиллерийских боеприпасов и позволяет снизить давление времени.

"Хотя другие возможности могут быть замечательными, предоставление DPICM может оказаться более влиятельным. ... Наступление может достигнуть кульминации, когда боеприпасы закончатся. Продление этого срока является критически важным", – добавляет он.

Поставки кассетных боеприпасов DPICM Украине

7 июля Пентагон объявил о передаче Украине нового пакета военной помощи. В него впервые вошли запрашиваемые Украиной кассетные боеприпасы.

В Белом доме и НАТО подчеркивали, что эти снаряды нужны Украине для самозащиты.

Министр обороны Украины Алексей Резников объяснял, что Украина будет использовать эти боеприпасы только для деоккупации международно признанных территорий Украины и не будет наносить ими удары по территории страны-агрессора.

Президент США Джо Байден назвал решение передать кассетные боеприпасы непростым, но необходимым – ввиду дефицита обычных фугасных снарядов. В Пентагоне решение согласиться на передачу этого оружия объяснили медленными темпами украинского контрнаступления.

Более 100 страна мира подписали Конвенцию о кассетных боеприпасах и обязались прекратить изготовление, накопление и передачу таких снарядов. Украины и США нет среди подписантов, а Россия активно использует этот тип снарядов на протяжении всей полномасштабной войны.

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