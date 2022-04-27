Австралия также предоставляет гуманитарную помощь Украине на сумму 65 миллионов долларов.

Австралия направит Украине шесть легких буксируемых гаубиц M777 калибра 155 мм и боеприпасы к ним для борьбы с Россией.

Об этом сообщает Sky News.

Как сообщается, 4100-килограммовые орудия имеют дальность стрельбы 30 километров.

"Эта дополнительная военная помощь еще больше поддержит Украину в ее ответе на жестокое, безжалостное и незаконное вторжение России",- говорится в заявлении правительства Австралии.

Австралия также предоставляет гуманитарную помощь на сумму 65 миллионов долларов, уделяя особое внимание защите женщин, детей, пожилых людей, а также продовольствию, убежищу и предметам первой необходимости.

"Правительство не будет раскрывать механизмы доставки по прямому запросу украинских официальных лиц и других партнеров", - говорится в заявлении.

Орудие калибра 155 мм, которое весит 4100 кг и имеет длину 10,7 метра в развернутой конфигурации, может производить два выстрела в минуту (продолжительный) или пять выстрелов в минуту (быстрый), а его эффективная дальность составляет 24 км для обычных снарядов или 30 км для улучшенных снарядов.

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