Новыми мерами предусмотрено ограничения для 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей и близких соратников президента России.

Канада ввела дополнительные санкции против российских олигархов.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Канада ввела дополнительные санкции против российских олигархов в ответ на агрессию РФ против Украины", - отметил он.

По его словам, новыми мерами предусмотрено ограничение для 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей и близких соратников президента России.

Ограничения включают запрет на экспорт целевых предметов роскоши в Россию, а также на их импорт из РФ.

Война в Украине и позиция Канады:

Канада ввела санкции против главы Центробанка РФ и дочерей Путина.

21 мая 2022 года стало известно о том, что Канада выделит дополнительный заем для Украины в размере 250 миллионов канадских долларов.

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