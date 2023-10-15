Для защиты украинской территории нужно много установок ПВО, отметили в Воздушных силах.

Украина берет в аренду системы противовоздушной обороны, и такая практика уже существует в Вооруженных силах Украины.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона. "Некоторые страны дали в пользование. Понятно, что каждая страна прежде всего заботится о собственной защите, никто свое ПВО просто так нам не отдаст. Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что нет ПВО столько в мире, чтобы нам сразу отдать. Надо с пониманием к этому подходить. Но мы, в конце концов, усиливаемся, находятся новые комплексы. Пусть даже морально несколько устаревшие. Но нам надо их больше. Для нас количество сейчас играет большую роль", - пояснил Игнат.

Украина очень большое государство, и ей для защиты нужно очень много таких установок, подчеркнул он. По словам спикера, то, что Украина может получить ПВО в пользование временно, в частности, на отопительный период, - это "большой положительный знак".

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Игнат отметил, что также важно иметь боекомплекты, ракеты к этим установкам. "И тот "Рамштайн", который проходил, крайний, там есть положительные для нас решения, чтобы усилиться дополнительными системами ПВО - и большого радиуса действия, и среднего, и малого. А главное - боекомплект ракет, боеприпасов к зенитным пушкам. Это очень важно сегодня, чтобы нам было чем защищаться", - сказал он.

На вопрос, с какими странами сейчас ведутся переговоры о ПВО в аренду, Игнат ответил: "Давайте мы не будем озвучивать, с какими странами. Эта информация чувствительная".

Важные новости о ПВО для Украины

Украинские власти подчеркивают, что противовоздушная оборона остается приоритетом военной помощи от партнеров и союзников.

13 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина просит у некоторых государств системы противовоздушной обороны для временного использования - на зимний период.

Как известно, ПВО стала также темой переговоров во время крайнего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины - "Раштайна-16". В частности, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время заседания подчеркнул, что глава Кремля Владимир Путин хочет погрузить Украину в холодную зиму и темноту, но проигрывает.

Ллойд Остин убежден, что Кремль снова будет бомбить крылатыми ракетами и дронами Украину этой зимой. В сентябре 2023 года сообщалось о том, что в Украине нет ни одного энергозащищенного города, а эксперты уверены, что будут блэкауты.

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