Он говорит, что Россия будет пытаться вести наступательные действия. Но продлится это до одного момента.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что второй год войны будет иметь примерно такой же характер, как зимой 2023-го. Об этом он заявил в интервью "Обозревателю".

По его словам, президент РФ Владимир Путин будет продолжать бросать "пушечное мясо" в бои при минимальном количестве необходимой техники для ведения боев.

Кроме того, прогнозирует Жданов, Россия будет пытаться вести наступательные действия. Но это продлится до того момента, пока украинские защитники не нарастят количество вооружения и не начнут контрнаступление.

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Также он не исключает, что в течение этого года Россия будет пытаться еще мобилизовать около миллиона путинских военных, чтобы перебросить их на украинский фронт.

Контрнаступление ВСУ

Министр обороны Украины Алексей Резников ранее заявлял, что Украине понадобится еще несколько месяцев, чтобы подготовиться к началу крупного контрнаступления ВСУ.

Издание NYT называет наиболее вероятным направлением нового контрнаступления ВСУ Мелитополь в Запорожской области.

Генерал США в отставке Бен Ходжес считает, что Украина освободит временно оккупированный Россией с 2014-го года Крым до конца августа при условии поставок западного вооружения.

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