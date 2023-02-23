Словакия и Польша выразили готовность передать Украине модернизированные МиГ-29.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, почему Украина в авиации делает акцент на истребители МиГ-29 и F-16.

"Миг-29 - истребитель-бомбардировщик. Он нам знаком. Наши пилоты могут просто пересесть на этот самолет и сразу приступить к выполнению боевых задач. Он есть у некоторых стран-партнеров - Словакия, Польша. Но они до сих пор не могут нам их передать", - отметил он.

Также истребители Миг-29 модернизированы под стандарты НАТО, данные самолеты оснащены современной авионикой.

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"У него мощнее радар, чем у российских самолетов. Пилоны - под натовский стандарт, на них может подвешиваться более современное вооружение, какое применяется теми же F-16, F-15, F-22. Плюс этот самолет более защищен и более приспособлен к боевой работе в условиях радиоэлектронных помех от российских средств радиоэлектронной борьбы", - добавил Жданов.

Что касается американских истребителей F-16, то на них акцент делается благодаря их универсальности и многофункциональности.

Получит ли Украина МиГ-29 - что сообщалось

Как писал УНИАН, недавно президент Украины Владимир Зеленский официально попросил Словакию о передаче истребителей МиГ-29. Ожидается, что Словакия начнет соответствующие переговоры с Еврокомиссией по этому поводу.

Позже президент Польши Анджея Дуды заявил, Польша может передать МиГ-29 значительно раньше другого вооружения.