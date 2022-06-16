Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса.

Развитие боевых действий зависит от многих причин, в том числе от того, в каком количестве и как быстро будет передаваться Украине новое вооружение.

Об этом в передаче "Продолжение следует" рассказал раcследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

Грозев считает, что если бы Украине оперативно предоставили вооружение, в котором ВСУ нуждались в самом начале, то Путин отказался бы идти дальше и удовлетворился "ограниченной победой".

"А из-за того, что Америка, Германия... они очень долго не давали этого (тяжелого - ред.) вооружения, это дало ему (Путину - ред.) возможность продолжать", - объяснил он.

Эти факторы не изменились, просто они не предсказуемы, уточнил блогер.

"Если эти же HIMARS придут в достаточном количестве на этой или следующей неделе, все может закончиться намного быстрее. А если нет - то до конца года", - считает расследователь.

По его мнению, задержки с поставками вооружения помогли России улучшить свои позиции. Поэтому, говорит Грозев, сценарий применения РФ ядерного оружия остается маловероятным.

Война в Украине: актуальные данные

Россия сосредоточила все усилия на захвате Донбасса. Под огнем, как и раньше, Белогоровка, Лисичанск, Северодонецк. В Севередонецке враг ведет постоянный штурм.

На Слобожанском направлении враг намерен возобновить наступление. Под Харьковом оккупанты пытаются удержать занятые рубежи - обстреливают украинские позиции и освобожденные от РФ села.

В настоящее время ВСУ уничтожили уже почти 33 тысячи русских военных, тысячи единиц вражеской техники.

Из-за больших потерь командование РФ перебросило в Украину новые силы, но, по мнению украинских разведчиков, группировки оккупантов на Донбассе значительно недоукомплектованные и разобщенные.

Вместе с тем украинские военные рапортуют о приближении к оккупированному Херсону. Единственное, что останавливает ВСУ, - нехватка оружия, говорится в материале Reuters.

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