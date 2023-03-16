Эффективность ПВО Украины выросла до 75%, но до сих пор не все типы ракет мы можем сбить.

В начале полномасштабного вторжения России украинская ПВО сбивала лишь 30% ракет. На сегодня ее эффективность выросла до 75%. Однако до сих пор не все типы ракет Украина может сбить. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал представитель Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

"Мы можем сбивать типы крылатых ракет, чьи тактико-технические характеристики позволяют их сбивать комплексами, которые есть у нас на вооружении. Основные комплексы, которые у нас на вооружении: Бук-М1 и С-300. Это зенитные управляемые ракеты, которые могут сбивать как самолеты, так и крылатые ракеты", - рассказал Игнат.

Так, по его данным, Украина сейчас может сбивать такие ракеты:

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"Калибр" (3М14) - крылатая ракета морского базирования;

Х-101/Х-555 / Х - 55-крылатые ракеты воздушного базирования;

Р-500 ( 9М728) - крылатая ракета наземного базирования из состава комплекса Искандер-К (аналог "Калибра");

Х-59 - управляемая авиационная ракета "воздух-земля";

Х-35-противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования.

Какие ракеты Украина не сбивает

"Мы не сбиваем баллистические ракеты. В частности, "Искандер-М" - это баллистические ракеты 9М723, которые противник много применял в начале войны. Фактически весь свой стратегический запас "Искандер-М" россияне потратили в начале войны, поэтому впоследствии начали применять устаревшие комплексы "Точка-У". По Краматорскому вокзалу, например. Также, к сожалению, нет возможности перехватывать ракеты РСЗО, такие как "Смерч"", - рассказал представитель Воздушных сил.

Также, по данным Игната, украинские силы ПВО не могут сбить ракеты Х-22.

"Ни одна из более 120 ракет Х-22, которые были выпущены с начала полномасштабной агрессии, не была сбита. И этому есть простое объяснение... Для того, чтобы сбивать Х-22, Украине нужна зенитная ракетная система, которая может работать в автоматическом режиме, то есть самостоятельно принимать решения без участия человека - с новейшим радаром и современной ракетой", - пояснил Игнат.

По словам представителя воздушных сил, аналогичная Х-22 сложилась ситуация относительно сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет берегового базирования Р-800 "Оникс", которые часто запускают по Одесской области.

"Ну и конечно же самая новая угроза - гиперзвуковая аэробалистическая ракета Х-47 "Кинжал", применяемая с самолетов МиГ-31К. Сложность ее поражения условно в несколько раз выше, чем той же Х - 22, из-за значительно более высокой скорости полета, еще меньшего времени на реагирование техники и человека", - резюмировал Юрий Игнат.

Кроме того, по его данным, также не сбиваются "узкопрофильные" авиационные противорадиолокационные ракеты Х-31П и подобные ракеты "воздух-земля" меньшей дальности.

Ракетная опасность в Украине - последние данные

По данным Воздушных сил ВСУ, начиная с осени прошлого года в Украине сбили почти 700 вражеских ракет.

В то жеовитряные тревоги в Украине в последние дни участились. Эксперт это объясняет тем, что россияне запускают фальш-цели, а перед Кремлем отчитываются о нанесенных Украине разрушениях.

15 брезня министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина может получить больше систем ПВО. По его данным, количества стран, которые берут обязательства усилить украинскую систему ПВО, увеличилось.

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