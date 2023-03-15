Оккупанты запускают фальш-цели, а перед Кремлем отчитываются о нанесенных Украине разрушениях, говорит эксперт.

В Украине стало больше краткосрочных воздушных тревог, иногда они раздаются одна за другой по несколько минут. В эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко объяснил это психологическим фактором: так враг хочет держать нас в постоянном напряжении.

"Плюс нарушает наши определенные бытовые процессы. Мы понимаем, что нарушаются некоторые вещи, потому что воздушные тревоги. Плюс постоянное беспокойство, раздражение", — говорит эксперт.

Кроме того, продолжил Мусиенко, РФ ведет воздушную разведку с целью обнаружения радаров нашей ПВО.

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"Не надо удивляться, что эти взлеты МиГов и другой авиации используются для статистики российским военным командованием, которое затем отчитывается перед Кремлем. Они выпустили фальш-цель и подали это так, будто нанесли разрушения", — добавил военный эксперт.

Но ракетные атаки будут продолжаться все равно, но чего-то нового, с чем мы не сталкивались, не стоит ожидать, заверил Мусиенко.

Воздушная тревога в Украине 15 марта 2023

Утро 15 марта началось в нашей стране с объявленной воздушной тревоги, позже в Харькове и области прогремели взрывы.

Затем глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате "прилета" пострадали интернат и жилой дом.

А 14 марта в Украине была объявлена 5 раз масштабная воздушная тревога. Все они - из-за активности российской авиации вдоль наших границ.

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