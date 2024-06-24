Враг выпустил по городу две ракеты "Искандер-М".

Российские оккупанты ударили по городу Покровск Донецкой области двумя ракетами "Искандер-М". Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"По меньшей мере 4 человека погибли и 34 ранены - таковы предварительные последствия удара по Покровску по состоянию на 14:15", - отмечает он. При этом добавил, что среди раненых - двое детей 12 и 13 лет. "Они находятся в среднем и тяжелом состоянии", - отмечает Филашкин.

Руководитель Донецкой ОГА сообщил, что на месте происшествия работают полиция, спасатели, представители местной власти, а раненые получают всю необходимую медицинскую помощь.

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Филашкин сообщил, что россияне выпустили по городу две ракеты "Искандер-М", разрушив один частный дом и повредив 16.

"Это - один из крупнейших вражеских ударов по гражданским за последнее время. Его окончательные последствия еще предстоит установить", - сказал он.

При этом добавил, что в Донецкой области давно уже не осталось ни одного безопасного места, поэтому необходимо эвакуироваться.

Россияне рвутся в Покровск

Как сообщал УНИАН, военный аналитик Сергей Згурец считает, что Покровское направление сегодня остается наиболее приоритетным для российских войск. Он напомнил, что почти треть боевых столкновений за минувшие сутки состоялась именно на Покровском направлении.

Он отметил, что россияне пытаются продвигаться в сторону трассы Покровск-Часов Яр. По его словам, противник пытается расширить плацдарм у Очеретино. Одно из направлений движения оккупантов - от Новоалександровки до Воздвиженки. Воздвиженка является крайним населенным пунктом перед трассой Покровск - Часов Яр, которая уже находится под огневым контролем оккупационной армии. Поэтому противник будет пытаться продвигаться в сторону этой трассы.

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