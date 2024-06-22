ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов / фото 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

Силы обороны Украины продолжают наносить заметные потери оккупантам - за минувшие сутки было ликвидировано еще 1170 российских военных. По сообщению Генштаба, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабной войны ориентировочно составляют 533 090 человек личного состава.

Кроме того, оккупанты продолжают активно терять в Украине свою военную технику, в частности уничтожено:

  • танков - 8009 (+8);
  • боевых бронированных машин - 15383 (+11);
  • артиллерийских систем - 14188 (+28);
  • РСЗВ - 1106 (+0);
  • средств ПВО - 861 (+0);
  • самолетов - 359 (+0);
  • вертолетов - 326 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 11305 (+15);
  • крылатых ракет - 2302 (+4);
  • кораблей/катеров - 28 (+0);
  • подводных лодок - 1 (+0).

Кроме того, украинские Силы обороны в течение минувших суток уничтожили 23 единицы автомобильной техники и автоцистерн, 2 единицы специальной техники врага.

Видео дня
Потери РФ на 22 июня / Инфографика УНИАН / Инфографика УНИАН

Сегодня ночью РФ атаковала Украину

Как сообщает Укрэнерго, атакованы объекты оператора системы передачи в Запорожской и Львовской областях. В результате атаки повреждено оборудование. Пострадали двое энергетиков, они доставлены в больницу.

А на Ивано-Франковщине в результате удара по учебному заведению, произошел пожар.

Вас также могут заинтересовать новости: