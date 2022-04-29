Он отмечает, что российские оккупанты "убили более 20 тысяч местного населения в Мариуполе".

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко надеется, что состоятся "переговорные процедуры" и удастся согласовать эвакуацию людей из Мариуполя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

Отвечая на вопрос в отношении гражданского населения в Мариуполе, в частности на территории завода "Азовсталь", городской голова отметил, что она "измеряется сотнями".

"Они вынуждены были прятаться в бомбоубежищах и ждут эвакуации, которую мы также ждем. И надеемся, что все же хоть чего-то немножечко человеческого есть в тех вражеских силах, которые прижали наше местное население в этих бомбоубежищах, и что произойдет эта эвакуация, и будет это спасение жизни местного населения города Мариуполь", - сказал Бойченко.

Он подчеркнул, что речь идет о значительном количестве женщин, детей и пожилых людей.

"Мы просим, привлекаем сегодня все наши международные сотрудничества и нашу международную экспертизу и знания. И все цивилизованное общество объединилось ради этой цели. И ждем, что те сегодня переговорные процедуры, которые до сих пор продолжаются, что они состоятся, и будет это спасение жизни, и состоится эта эвакуация из города Мариуполя", - подчеркнул мэр.

Бойченко подчеркнул, что на "Азовстали" "почти нет" еды, воды и лекарств. "Там уже счет идет не на сутки, а на часы", - сказал он.

Также по ситуации в городе в целом городской голова отметил, что "как враг разрушал, так и продолжает разрушать город". "Как применял, так и продолжает применять сверхтяжелое вооружение. Сбрасывает авиационные бомбы", - отметил Бойченко.

Он напомнил, что 28 апреля авиационные бомбы были сброшены на госпиталь на заводе "Азовсталь", что имеет признаки военного преступления. "Количество раненых до этого было 170, а сейчас уже она за 600", - сказал мэр.

Бойченко подчеркнул, что российские оккупанты "убили более 20 тысяч местного населения в Мариуполе".

Мэр также сообщил, что местное население в населенных пунктах возле Мариуполя принудительно привлекают к работам на братских могилах.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе продолжаются ожесточенные бои с врагом. Оккупанты не прекращают наносить артиллерийские и авиационные удары по городу. Меткомбинат "Азовсталь", где находятся как гражданские, так и военные, практически разрушен. Защитники надеются, что город деблокируют политическим или военным путем.

27 апреля в Мариупольском городском совете сообщили, что на "Азовстали" находится не менее 2 тысяч гражданских.

По информации Reuters, Украина надеется сегодня эвакуировать мирных жителей, которые остаются на "Азовстали" вместе с обороняющими город бойцами.