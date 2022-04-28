Среди уже раненных украинских бойцов есть жертвы и заново пострадавшие.

На протяжении всей прошлой ночи оккупанты сбрасывали многотонные авиационные бомбы на полевой госпиталь, который расположен на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. В результате ударов погибли отдельные раненные украинские воины, а другие получили новые повреждения.

Информацией об ударах рашистов поделилось мариупольское подразделение полка "Азов" в официальном Telegram-канале.

Россияне специально сбрасывали авиабомбы, которые способны пробить любые бетонные сооружения. А когда оккупанты нанесли повреждения военному полевому госпиталю, то принялись интенсивно обстреливать руины из корабельной артиллерии. Как сообщил "Азов", среди уже раненных бойцов есть убитые, заново пострадавшие и контуженные.

Из-за вражеских атак часть здания военного госпиталя обвалилась, включая операционную. Теперь на территории "Азовстали" нет возможности лечить бойцов даже в тех условиях, которые были ранее.

"Подчеркиваем! Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений, на них не должны совершаться нападения! Защитой должны пользоваться раненые и больные, независимо от того, являются ли они гражданскими или военными лицами (комбатантами). Раненым должны оказывать необходимую помощь без дискриминации", — заявили в "Азове".

Представители полка призвали международные организации отреагировать на действия России и показали на видео ситуацию в полуразрушенном полевом госпитале. Людям пытаются оказывать помощь в чудовищных условиях, а у одного мужчины рука трясется настолько, что он едва держит бутылку с водой.

Напомним, по данным временно исполняющего обязанности командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Сергея Волынского ("Волыны"), на территории "Азовстали" находилось более 600 раненных украинских бойцов. Вчера он попросил применить к военным и мирным жителям в заблокированном Мариуполе процедуру "экстракшен". Это экстренная эвакуация по примеру Дюнкеркской операции времен Второй мировой войны.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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