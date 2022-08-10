Крымский мост называют одной их ключевых целей ВСУ.

Крымский мост можно уничтожить десятком дальнобойных ракет, таких как ATACMS.

Такое мнение в эфире телеканала FreeДом высказал военный эксперт Роман Свитан.

Он уверен, что перерезать путь оккупантам через мост можно, ударив в первый пролет, выводящий мост с земли.

"Керченский мост можно разрушить десятком дальнобойных ракет, особенно если бить в первый пролет, выводящий мост из земли. Также можно разрушить и Керченский железнодорожный мост, если попасть по составу, движущемуся с техникой или БК. Он также будет взрываться", – отметил Свитан.

"Такие взрывы могут привести в негодность и сам железнодорожный мост, и параллельный автомобильный мост", – добавил он.

Ранее военный эксперт Жданов отмечал, что российские военные, вероятно, уже готовятся защищать Крымский мост от точечного удара ракетами ATACMS, которые вскоре может получить украинская армия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя возможность удара по Крымскому мосту, заверил, что как только она появится – его нанесут.

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

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