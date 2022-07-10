Черник также спрогнозировал новую битву за Донбасс.

Продолжающиеся успешные удары украинской армии по тыловым складам россиян на оккупированных территориях остановят их наступление, но ненадолго.

Такой прогноз озвучил военный эксперт Петр Черник, передает ТСН.

Уничтоженные склады врага, по его словам, свидетельствуют о том, что украинские военные овладели новым западным оружием.

"Противник держал свои склады на глубине до 50 км. И завозил их туда большими эшелонами по железной дороге. Однозначно он этого делать больше не сможет. Он будет вынужден останавливаться на административной линии украинской границы, вглубь, дальше чем за 100 км, и все эти грузы вручную перегружать на грузовики. Это усложнит ему логистику в разы", - говорит эксперт.

Черник также прогнозирует, что личный состав оккупантов будет отрываться из передовой для перезагрузки оружия. Но это еще не переломный момент в войне, предупреждает он: угроза для Украины сохраняется по всем направлениям. Тем не менее, наступать по всем фронтам оккупанты не смогут, а нанесение концентрированных ударов вполне возможно.

По мнению эксперта, оперативной паузы, о которой говорят некоторые аналитики, на самом деле нет, поскольку бои продолжаются.

"Мы качественно уничтожаем их боекомплекты, и они думают как распространять их собственную логистику и снабжать передовую снарядами. На мой взгляд, до 5-6 дней максимум, до недели они наработают эту логистику. Все перезагрузят на грузовики и начнется новая волна битвы за Донбасс", - прогнозирует Черник.

Ранее он предупреждал, что развязанная Россией война против Украины будет затяжной. При лучших условиях перелом в войне в пользу Украины произойдет в конце августа.