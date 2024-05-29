Военный говорит, есть сомнения относительно уничтожения моста сейчас.

По данным Сил обороны, российские оккупанты значительно усилили охрану Крымского моста, в частности авиацией - привлечен даже редкий самолет. Об этом в эфире телеканала Прямой рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, этот мост - сложное гидротехническое сооружение, которое очень плотно охраняется и сейчас противник значительно усилил охрану путепровода с воздуха.

"Хотя одну из компонент охраны этого моста уже фактически выбили - это надводная компонента. То есть с моря фактически этот мост уже не охраняется. С другой стороны они усилили сильно воздушную составляющую", - подчеркнул Плетенчук.

Видео дня

Он уточнил, что, не имея фактически возможности патрулировать за моря, обеспечивать контроль гражданского судоходства и охрану прибрежных вод самими кораблями, россияне применяют авиацию.

Плетенчук добавил, оккупанты применяют в районе Крымского моста большое количество самолетов, включая последние модели.

"Это фактически парк, пожалуй, представленный всеми машинами, которые вообще есть в наличии вооруженных сил и у флота Российской Федерации. Это несколько моделей Су, начиная от 24-го и заканчивая последними 35-ми, и даже не только. Скажу так, что видели в воздухе очень-очень редкого "зверя". У них там был такой - "аналогов в мире нет", - сказал Плетенчук.

Он акцентировал на том, что уничтожать подобные объекты не так-то просто, в частности, из-за плотной охраны, потому что это - не только логистический и энергетический инструмент обеспечения крымской группировки, это еще и "символ имперских достижений". Кроме того, военный отметил, что есть определенные сомнения относительно целесообразности поражения моста прямо сейчас.

"И опять же возникает много вопросов по целесообразности по состоянию на сейчас. Поэтому увидим, как будет развиваться ход событий. Мост уже несколько раз был в прицеле...", - добавил спикер.

Когда уничтожат Крымский мост - прогнозы

Военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что ВСУ уничтожат незаконно построенный российскими оккупантами Крымский мост после того, как будет уничтожена вся противовоздушная и противоракетная оборона врага в АРК. Он отметил, что, по классификации НАТО, те мероприятия, которые выполняют в Крыму украинские военные, являются "первым этапом по деоккупации полуострова". Речь шла, в частности, об уничтожении противовоздушной и противоракетной обороны РФ в Крыму, а также мест базирования ВКС РФ.

По мнению эксперта, после того, как российское ПВО на полуострове будут уничтожены, под огневой контроль возьмут основные локации - Крымский и Чонгарские мосты.

Вас также могут заинтересовать новости: