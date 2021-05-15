Местные жители говорят, что подобный случай в городе - не первый.

В оккупированном городе Перевальск Луганской области боевики "ЛНР" на танке заехали на местное кладбище, разрушив десятки памятников и могил.

Об этом местные жители сообщили в запрещенной соцсети Вконтакте, пишут "Новости Донбасса".

Инцидент произошел в районе 5-й шахты: танк "слетел" с дороги, но не остановился, а поехал по могилам.

"Горе... Мы шли по могилам, которые стерли траками танка, разбитые памятники, фотографии умерших везде разбросаны, все изуродовано... Как после бомбежки... Лично была там, проехались – это мягко сказано, на полкладбища туда, потом разворот и обратно, деревья вырваны с корнями, разворот на могиле, от нее ничего не осталось", - делится впечатлениями жительница оккупированного города.

Примечательно, что подобное там происходит на впервые. В прошлом году пострадало меньше могил, люди даже обращались к местным "властям", но безрезультатно.

Также в комментариях местные жители пишут, что "по улице страшно ходить" из-за постоянного передвижения военной техники. По их словам, был и смертельный случай, когда на трассе дуло танка развернулось и попало во встречный гражданский автомобиль, тогда погиб мужчина.

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Автор: Юрий Годован