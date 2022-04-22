Оккупант утверждает, что война в Украине пошла его здоровью только на пользу.

Чтобы компенсировать потери на войне в Украине, российское командование начало набирать в армию даже психически нездоровых юношей.

Это подтверждает очередной перехват разговора, который опубликовала Служба безопасности Украины в своем официальном Telegram-канале.

На аудиозаписи беседы слышно, как мать переживает за здоровье своего сына оккупанта, который страдает от проблем с ментальным здоровьем. А он в ответ утверждает, что на фронте чувствует себя только лучше.

"С моими психическими расстройствами это [война, — прим.] очень даже на пользу идет. Видишь, какой спокойный, да? Маньяк, как серийный убийца, как Чикатило, спокойный…", — заявил молодой оккупант.

Ответ сына встревожил мать, и она предположила, что психика юноши "куда-то не туда пошла". Однако солдат в ответ лишь повторил свои слова о том, как стал более спокойным.

Напомним, в попытке компенсировать потери на войне командование РФ набирает в армию всех, кого может. Об этом свидетельствует один из предыдущих перехватов разговора от СБУ. Во время беседы российский военный инструктор сообщил, что в Ростове мобилизовали наркоманов, дедов и мужчин, которые торговали своими телами.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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