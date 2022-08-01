Украинские бойцы получили очень много трофейной техники.

До июня 2022 года самым большим поставщиком вооружения для украинской армии были Вооруженные силы Российской Федерации.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале.

Так он ответил на вопрос, сколько техники украинские бойцы захватили с начала полномасштабного вторжения Россиию

"Могу точно сказать на данный момент, что до июня самым большим поставщиком вооружения для Вооруженных сил Украины была именно российская армия. За счет именно захвата трофейного вооружения", - сказал Жданов.

Эксперт напомнил, как украинские фермеры тракторами вытаскивали застрявшую и брошенную технику российских войск.

"Она была технически исправна, просто в ней не было либо снарядов, либо топлива, либо просто экипаж испугался нашего обстрела и разбежался. Мы ее стаскивали и передавали Вооруженным силам Украины. Эта техника прекрасно воюеет, очень большая численность", - отметил он.

Ранее аналитический проект Oryx, который собирает информацию о военных потерях сторон в ходе войны только по визуально подтверждённым данным, подсчитал, сколько техники потеряли Украина и Россия в боях.

Вас также могут заинтересовать новости: