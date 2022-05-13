Больница была оборудована современным дорогостоящим оборудованием и имела большие запасы иностранных лекарств.

На Луганщине кадыровцы в оккупированном Рубежном присвоили себе лучшее инфекционное отделение области.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Невежественные убийцы, якобы случайно, нашли "заброшенный" корпус больницы в Рубежном и - о чудо - она оказалась напичкана современным дорогостоящим оборудованием и имела большие запасы иностранных лекарств. Все это злые украинцы прятали от своих граждан", - иронизирует Гайдай.

По его словам, оккупанты починили электричество в отделении с помощью генератора медучреждения.

"Кроме государственной поддержки, наше инфекционное отделение в течение последних лет помогали совершенствовать многие международные организации. Мы работали по многим направлениям от оснащенности до комфорта пациентов и врачей. Без преувеличения, одно из лучших инфекционных отделений страны. На пропагандистском видео, орки похвастались, что откроют там госпиталь. На самом же деле, уже демонтируют оборудование чтобы вывезти в рф. Все восстановим!", - заверил Гадай.

Напомним, на Луганщине оккупанты за сутки разрушили почти 60 домов и городов в Рубежном.

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