Мост соединял Северодонецк и Рубежное.

В Луганской области оккупанты за сутки разрушили почти 60 домов и городов в Рубежном.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что в течение 12 мая российские военные 31 раз россияне открывали огонь в сторону жилых массивов Луганской области.

В результате семь многоэтажек повреждены в Северодонецке, одна – в Лисичанске. "Больше всего досталось Попаснянской и Горской общинам. Там оккупанты вели штурмовые действия в направлении Орехово и в районе Камышевахи. Успеха по продвижению вперед они не имели, однако жилья разрушено множество – более 50 домов, 15 – во Врубовке, 12 – в Золотом, 11 – в Камышевахе, шесть – в Тошковке, четыре – в Троицком и еще девять по другим селам Попаснянской общины. Кроме того, днем спасатели ликвидировали возгорание склада с углем в Лисичанске", - говорится в сообщении.

Гайдай также сообщил, что разрушен мост в Рубежном.

"Разрушенный мост, который первым на Луганщине отстроили после изгнания оккупантов в 2014-м – транспортного сообщения между Северодонецком и Рубежным больше не существует", - добавил он.

Напомним, вчера, 12 мая, на Луганщине украинскими военными было сбит российский вертолет Ми-24.

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