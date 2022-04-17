Оккупанты били в сторону домов, где украинских военных нет уже не менее 20 дней.

Войска Кадырова ради видео ударили из танка по уже оккупированной россиянами части Мариуполя.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Если вы думаете, что тик-ток войско "кадыровцев" воюет только автоматами с пустыми окнами, то это не так. Новый уровень - подогнать танк и расстреливать многоэтажки в районе, который уже оккупирован. На этом видео часть Левобережного района, ближайшая к Восточному. Выстрелы в сторону домов, где нет наших защитников не меньше 20 дней. Гражданские? Разве они волнуют оккупантов? Хорошее видео важнее, чем жизни мариупольцев", - написал Андрющенко в своем Telegram-канале.

УНИАН уже рассказывал, как "кадыровцы", которых в Украине прозвали TikTok-войсками из-за чрезмерного увлечения постановочными роликами, на одном из видео так "смело и храбро" боролись с воздухом, что один из бойцов забыл сценарий.

А ранее украинские защитники "испортили" планы тиктокеров Кадырова, которые как раз занимались созданием нового ролика о своих "подвигах и храбрости".

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