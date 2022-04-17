Войска Кадырова ради видео ударили из танка по уже оккупированной россиянами части Мариуполя.
Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Если вы думаете, что тик-ток войско "кадыровцев" воюет только автоматами с пустыми окнами, то это не так. Новый уровень - подогнать танк и расстреливать многоэтажки в районе, который уже оккупирован. На этом видео часть Левобережного района, ближайшая к Восточному. Выстрелы в сторону домов, где нет наших защитников не меньше 20 дней. Гражданские? Разве они волнуют оккупантов? Хорошее видео важнее, чем жизни мариупольцев", - написал Андрющенко в своем Telegram-канале.
УНИАН уже рассказывал, как "кадыровцы", которых в Украине прозвали TikTok-войсками из-за чрезмерного увлечения постановочными роликами, на одном из видео так "смело и храбро" боролись с воздухом, что один из бойцов забыл сценарий.
А ранее украинские защитники "испортили" планы тиктокеров Кадырова, которые как раз занимались созданием нового ролика о своих "подвигах и храбрости".