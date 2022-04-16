"Кадыровцы" не ожидали такого развития событий, поэтому начали разбегаться в разные стороны.

Украинские защитники "испортили" планы тиктокеров Кадырова, которые как раз занимались созданием нового ролика о своих "подвигах и храбрости".

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук.

На кадрах видно, что "кадыровцы" снимали очередную постановку, обстреливая светофоры, но неожиданно попали под настоящую атаку украинских военных.

"Кадыровцы мирно снимали тик-токи с обстрелом светофоров, как на них что-то прилетело. Блогеры в панике, они такого не ожидали. В Украине даже светофор дает этим шайтанам ответ", – написал Братчук.

Снаряд, угодивший в позиции чеченских тиктокеров, уничтожил несколько единиц их техники.

Ранее "кадыровцы" отличились на захваченных территориях Украины съемкой постановочных видео, а также громкими заявлениями о взятии под контроль Мариуполя, которые сразу же опровергались. Сам Кадыров заявлял, что якобы посещал Киев и Мариуполь, что впоследствии оказалось фейком.

В то же время уже есть доказательства совершения "кадыровцами" военных преступлений в Украине.

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