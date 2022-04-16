Украинские защитники "испортили" планы тиктокеров Кадырова, которые как раз занимались созданием нового ролика о своих "подвигах и храбрости".
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук.
На кадрах видно, что "кадыровцы" снимали очередную постановку, обстреливая светофоры, но неожиданно попали под настоящую атаку украинских военных.
"Кадыровцы мирно снимали тик-токи с обстрелом светофоров, как на них что-то прилетело. Блогеры в панике, они такого не ожидали. В Украине даже светофор дает этим шайтанам ответ", – написал Братчук.
Снаряд, угодивший в позиции чеченских тиктокеров, уничтожил несколько единиц их техники.
Ранее "кадыровцы" отличились на захваченных территориях Украины съемкой постановочных видео, а также громкими заявлениями о взятии под контроль Мариуполя, которые сразу же опровергались. Сам Кадыров заявлял, что якобы посещал Киев и Мариуполь, что впоследствии оказалось фейком.
В то же время уже есть доказательства совершения "кадыровцами" военных преступлений в Украине.