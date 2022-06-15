Цель удалось зафиксировать с воздуха и уничтожить во время движения.

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили МТ-ЛБ российских оккупантов.

Видео опубликовала пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Отмечается, что житомирские десантники обнаружили российский бронетранспортер МТ-ЛБ на одном из направлений. С помощью беспилотника удалось скорректировать огонь и уничтожить вражескую броню во время ее движения.

"Продолжаем и дальше выполнять боевые задачи и уничтожать врагов Украины! Смерть российским оккупантам", - отметили в ДШВ.

Как провидомляв УНИАН, львовские десантники отметились очередным рекордом по уничтожению оккупантов за день. Бойцы 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ 13 июня взорвали 9 единиц техники и склад с боеприпасами врага. Отработали артиллеристы и противотанковые подразделения.

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