Германия может стать гарантом безопасного вывода мирных жителей и солдат из города.

Командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волына обратился к федеральном президенту и федеральному канцлеру Германии — Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Олафу Шольцу соответственно. Он попросил власти ФРГ помочь с организацией и проведением эвакуации из Мариуполя.

Заявление Волыны опубликовало немецкое издание Bild.

"Однажды мир остановил зло. Вы помните это лучше, чем кто-либо другой. Теперь зло вернулось. И у вас есть возможность занять правильную сторону истории и остановить фашизм в зачаточном состоянии, прежде чем он сожжет все вокруг себя", — написал командир 36 ОБрМП.

Волына сообщил, что записывает обращение из города в осаде, где нет воды, пищи, лекарств, отопления и электричества.

"Более 100 тысяч человек голодают. В подвалах мои раненые солдаты гниют от ран. Артиллерия, самолеты и даже ВМС не перестают нас обстреливать. Мариуполь еще можно спасти! Мир должен наконец сказать "никогда больше" и помочь нам", — заявил Волына.

Командир призвал Германию выступить гарантом безопасной эвакуации из Мариуполя. Он отметил, что власти ФРГ способны спасти более ста тысяч мирных жителей и тысячи украинских воинов от зла, которое "может уничтожить планету".

Напомним, вчера, 20 апреля, гуманитарный коридор в городе не сработал. Сегодня рашисты принялись активно обстреливать "Азовсталь", где скрывается множество гражданскиї. Президент Украины Владимир Зеленский допускает деблокаду города военным путем, но пока для этого недостаточно техники.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: