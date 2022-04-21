Президент США заявил, что мирных людей обязательно нужно эвакуировать.

Президент США Джо Байден заявил, что Путин обязан разрешить открыть гуманитарные коридоры в Мариуполе. Лидер Штатов также поставил под сомнение контроль РФ над городом.

Байден высказался о Мариуполе во время специального выступления по ситуации в Украине.

"Есть сомнения в том, что РФ действительно контролирует Мариуполь. Единственное, что мы знаем, ему [Путину] нужно позволить гуманитарные коридоры для выхода людей. В такой ситуации любой глава государства так бы поступил. Но пока нет уверенности в заявлениях о полном контроле над Мариуполем", — заявил Байден.

Напомним, на выступлении президент США объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $800 миллионов. В него войдет тяжелая артиллерия и сотни тактических беспилотников. Байден также сообщил о закрытии портов Штатов для российских кораблей и новой программе для украинских беженцев под названием "Объединяйтесь для Украины".

А что касается Мариуполя, то вчера, 20 апреля, гуманитарный коридор в городе не сработал. Сегодня рашисты принялись активно обстреливать "Азовсталь", где скрывается множество мирных жителей. Президент Украины Владимир Зеленский допускает деблокаду города военным путем, но пока для этого недостаточно техники.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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