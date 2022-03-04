Сейчас нет никакого повышения радиационного фона в районе атомной станции.

Исполняющий обязанности министра охраны окружающей среды Руслан Стрелец заявил, что пока каких-либо повышений радиационного фона в районе Запорожской АЭС нет. Однако катастрофа на станции может быть в шесть раз масштабнее, чем чернобыльская.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Эта катастрофа может быть в 6 раз больше, чем после взрыва на ЧАЭС - УНИАН). Потому что там 6 энергоблоков на Запорожской АЭС. А Чернобыльская станция - мы имеем последствия взрыва только одного энергоблока", - отметил Стрелец.

По его словам, сейчас нет повышений радиационного фона в районе Запорожской АЭС, а также нет рисков для здоровья населения из-за взрывов на нефтебазах.

"Это влияло на тех жителей, которые проживали или находились рядом с такими объектами, где были пожары. Но хочу напомнить, что есть определенная зона влияния от таких объектов. И другие люди, которые не находятся в непосредственной близости к таким объектам, мы не видим сегодня рисков для здоровья населения в связи с такими техногенными воздействиями", - сказал исполняющий обязанности министра охраны окружающей среды.

Как сообщал УНИАН, ночью 4 марта российские военные обстреляли площадку Запорожской АЭС, в результате чего возник пожар на территории атомной станции. По состоянию на 6:20 спасатели пожар ликвидировали. Информации о погибших и травмированных не было.

Как сообщили в Госатомрегулировании Украины, энергоблоки Запорожской АЭС сохраняют целостность, изменений радиационного состояния на текущее время не зафиксировано. Однако площадка станции захвачена военными силами РФ.

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