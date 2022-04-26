Пролет ракет на низкой высоте зафиксирован непосредственно над площадкой ЗАЭС, где расположены 7 ядерных установок.

Оккупационные российские войска 26 апреля выпустили сразу две российские ракеты, которые пролетели в критически опасной близости к Запорожской атомной электростанцией.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

"Пролет ракет на низкой высоте непосредственно над площадкой ЗАЭС, где расположено 7 ядерных установок с огромным количеством ядерного материала, создает огромные риски. Ведь ракеты могут попасть в одну или несколько ядерных установок, что угрожает ядерной и радиационной катастрофой всему миру", — подчеркнул руководитель Энергоатома Петр Котин.

Запорожская АЭС:

Запорожская АЭС — крупнейшая атомная станция в Европе.

4 марта российские захватчики взяли под контроль Запорожскую атомную электростанцию. Также оккупанты захватили город-спутник АЭС Энергодар.

На площадке ЗАЭС оккупанты также разместили тяжелую технику и боеприпасы, фактически превратив станцию ​​в военную базу и терроризируя персонал станции и населения города-спутника.

11 марта на АЭС прибыли 11 сотрудников российской государственной ядерной корпорации "Росатом".

По данным "Энергоатома", на сегодня все 6 энергоблоков ЗАЭС обслуживаются украинским персоналом, ротация сотрудников происходит. Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, но персонал вынужден все технические решения согласовывать с их командиром.

7 апреля 2022 года в "Энергоатоме" назвали имя российского генерала, командовавшего захватом ЗАЭС.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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