Вывозить людей пришлось под плотными обстрелами оккупантов.

Из Бахмута эвакуировали группу гражданских, среди которых был и ребенок. Всего спасено 10 человек, сообщает пресс-служба МВД.

Эвакуацию осуществляли "Белые ангелы". Людей вывозили в крайне тяжелых условиях – по заминированным дорогам под обстрелами оккупантов. Среди спасенных – 14-летняя Алина с родителями.

Сейчас все они находятся в безопасности – получают необходимую помощь и приходят в себя после пережитого кошмара.

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"Если есть ад, то он именно в Бахмуте. Накануне нашего выезда, вечером, русские войска обстреляли город зажигательными снарядами. Мы почувствовали очень едкий запах. Я одел маску, выглянул на улицу, а там все пылает. Слава богу, что выбрались оттуда", – рассказал отец девочки.

Ситуация в Бахмуте – что известно

Накануне главарь "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил о захвате Бахмута его наемниками. Сегодня такое же заявление сделало Министерство обороны РФ. Они утверждают, что руины города под полным контролем оккупантов.

Однако украинская сторона эти заявления отрицает. По словам замминистра обороны Анны Маляр, ВСУ еще контролируют несколько участков в городе и параллельно продолжают наступать в пригородах. Полный захват города также отрицает президент Владимир Зеленский.

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