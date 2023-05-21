Противник не смог окружить город-крепость, отметила заместитель министра обороны.

Украинские воины взяли город Бахмут Донецкой области в полуокружение, что дает им возможность уничтожать российских захватчиков.

Противник вынужден обороняться в той части города, которую он контролирует, написала заместитель министра обороны Анна Маляр в своем канале в Telegram. "Врагу не удалось окружить Бахмут, и они потеряли часть господствующих высот вокруг города", - отметила чиновница.

По ее словам, продвижение украинских воинов в пригороде по флангам, которое и сейчас продолжается, очень сильно затрудняет россиянам пребывание в Бахмуте. Маляр добавила, что в городе защитники Украины контролируют промышленные и инфраструктурные объекты и частный сектор в районе "Самолет".

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"Наши войска взяли город в полуокружение, что дает нам возможность уничтожать врага. Поэтому врагу, в той части города, которую он контролирует, приходится обороняться", - подчеркнула она.

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