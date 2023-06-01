Самолету доступны аэродинамические цели: крылатые ракеты и дроны.

Истребители F-16 не могут бороться с баллистическими ракетами, для этого нужно другое вооружение, рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфрире информационного телемарафона.

"F-16, к сожалению, не может бороться с баллистикой. Это самолет, он является частью ПВО, но ему доступны аэродинамические цели: крылатые ракеты и дроны", - рассказал он.

Спикер отметил, что против баллистики нужны средства, которые могут ее сбивать: это ПВО Patriot и SAMP-T.

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Истребители F-16 для Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, после длительных обсуждений, Соединенные Штаты и их союзники наконец приняли решение предоставить Украине военную авиацию, в частности, истребители F-16.

Обучение украинских пилотов на самолетах четвертого поколения западного производства начнется в ближайшие недели. Источники сообщали, что Нидерланды, скорее всего, направят в Украину американские истребители F-16 после обучения пилотов.

По мнению экспертов, кроме истребителей F-16, Украина может получить еще одну возможность - истребители Eurofighter.

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