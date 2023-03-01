Как отметили в Минобороны, на "приведение боевых танков Leopard модели 2A4 в эксплуатационные кондиции" понадобится 4,1 млн евро.

Министерство обороны Испании в настоящее время готовит шесть боевых танков Leopard 2 для отправки Украине.

Как сообщило издание El Mundo, танки находятся на предприятиях подрядчика Santa Bárbara в Севилье, где проходят проверку четвертого уровня - наиболее основательную - перед отправкой в Украину. Как отметили в Минобороны, на "приведение боевых танков Leopard модели 2A4 в эксплуатационные кондиции" понадобится 4,1 млн евро.

Издание отметило, что ранее министр обороны Маргарита Роблес заявляла, что эти танки находятся в "абсолютно плачевном" состоянии, но теперь выяснилось, что они пригодны к эксплуатации, лишь нуждаются в ремонте.

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А тем временем пока машины ремонтируются Испания обучает 55 украинских солдат управлению и обслуживанию этих танков. Обучение проходит на маневренном поле Сан-Грегорио, где есть симулятор Leopard 2. Солдаты пройдут подготовку и прибудут на фронт вместе с танками.

Испания и танки Leopard 2

23 февраля во время визита в Киев премьер-министр Испании Педро Санчес сказал, что его страна рассмотрит возможность увеличить партию танковLeopard 2 для Украины до десяти единиц.

А 14 февраля по итогам встречи Рамштайн-9 стало известно, что Испания заявила о желании провести обучение для 55 украинских танкистов и техников по использованию танков Leopard 2, экипаж которого состоит из четырех человек.

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