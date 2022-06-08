Такие цифры названы спустя три месяца после начала войны.

Спустя три месяца с начала войны в Украине около 1,6 миллиарда человек столкнулись с кризисом.

Об этом свидетельствуют данные созданной под эгидой генсекретаря ООН Группы по реагированию на глобальные продовольственный, энергетический и финансовый кризисы.

Отмечается, что после нескольких месяцев войны мир столкнулся с усугубляющимся кризисом, который затронул жизни и средства людей.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призывает прекратить насилие и начать переговоры.

Напомним, комиссия ООН приедет в Украину для расследования военных преступлений РФ. Независимая международная комиссия Организации Объединенных Наций по расследованию нарушений в Украине является органом, уполномоченным Советом по правам человека ООН. Свою первую миссию в страну они осуществят в период с 7 до 16 июня 2022 года.

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