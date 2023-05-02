На войне в Украине погибли канадцы Кайл Портер и Коул Зеленко, вступившие в Интернациональный легион.
Как сообщает CBC News, мужчины были убиты в районе Бахмута 26 апреля. Известно, что они служили в Интернациональном легионе. Портер говорил журналистам, что условия на фронте напоминали мясорубку. "Дайте мне подумать, как мне выжить в следующие несколько дней…" - написал он за три дня до того, как его убили.
По словам их командира, россияне обстреляли мужчин из артиллерии, когда они защищали ключевой маршрут снабжения в город. Портер, Зеленко и как минимум еще трое украинских солдат укрылись в укрепленном бункере, но погибли в результате прямого попадания.
В заявлении семьи Портера говорится, что он во время своих миссий спасал жизни раненым солдатам. По их словам, украинские командиры рекомендовали его к медали за "доблестные действия" под Бахмутом.
В Министерстве внутренних дел Канады заявили, что получили сообщения о гибели своих граждан и связываются с властями для получения дополнительной информации. По неофициальным подсчетам CBC News, они стали четвертым и пятым канадцами, погибшими на войне в Украине.
Интернациональный легион: последние новости
Напомним, что недавно оккупанты убили в Бахмуте добровольца из США Купера Эндрюса. Мужчина попал в российскую засаду, когда защищал эвакуированных.
В марте стало известно о гибели бывшего офицера Сил обороны Эстонии Иво Юрака под Бахмутом.
Также сообщалось о смерти гражданина Франции, вступившего в Интернациональный легион, чтобы воевать на стороне Украины.