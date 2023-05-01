На войне в Украине погиб американский доброволец Купер Эндрюс с позывным "Харрис".
Об этом сообщил основатель медиа-организации "PopularFront" Джейк Ханрахан в микроблоге Twitter. "Мне очень грустно это говорить, но один из PopularFront погиб в боях в Украине. 26-летний Купер "Харрис" Эндрюс долгое время поддерживал PF и был частью нашего сообщества", - написал он.
По словам журналиста, бывшего морского пехотинца убили в Бахмуте. "Он был членом Иностранного легиона, а затем Комитета сопротивления. Он попал в засаду российских войск, когда защищал эвакуированных", - отметил он.
Ханхран отметил, что сообщество не знало о его участии в войне в Украине. Также он обнародовал фрагмент переписки с Эндрюсом, где тот говорит, что путинский режим должен умереть.
Гибель иностранных добровольцев в Украине
Напомним, после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине создали "Интернациональный легион", в который вошли иностранные бойцы из 52 стран.
В апреле стало известно о гибели грузинского добровольца Арсена Кецбая, который жил в Украине и служил в рядах Вооруженных Сил Украины.
В марте сообщалось о смерти Михала Журека из Польши - он был командиром взвода Интернационального легиона.
В конце года стало известно, что на фронте погибли граждане Польши Януш Шеремет и Кшиштоф Тифель.