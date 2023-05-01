Он попал в засаду оккупантов.

На войне в Украине погиб американский доброволец Купер Эндрюс с позывным "Харрис".

Об этом сообщил основатель медиа-организации "PopularFront" Джейк Ханрахан в микроблоге Twitter. "Мне очень грустно это говорить, но один из PopularFront погиб в боях в Украине. 26-летний Купер "Харрис" Эндрюс долгое время поддерживал PF и был частью нашего сообщества", - написал он.

По словам журналиста, бывшего морского пехотинца убили в Бахмуте. "Он был членом Иностранного легиона, а затем Комитета сопротивления. Он попал в засаду российских войск, когда защищал эвакуированных", - отметил он.

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Ханхран отметил, что сообщество не знало о его участии в войне в Украине. Также он обнародовал фрагмент переписки с Эндрюсом, где тот говорит, что путинский режим должен умереть.

Гибель иностранных добровольцев в Украине

Напомним, после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине создали "Интернациональный легион", в который вошли иностранные бойцы из 52 стран.

В апреле стало известно о гибели грузинского добровольца Арсена Кецбая, который жил в Украине и служил в рядах Вооруженных Сил Украины.

В марте сообщалось о смерти Михала Журека из Польши - он был командиром взвода Интернационального легиона.

В конце года стало известно, что на фронте погибли граждане Польши Януш Шеремет и Кшиштоф Тифель.

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