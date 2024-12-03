Врач "Киви" из Новой Зеландии едва не потеряла ногу, но вновь вернулась защищать Украину.

На стороне Украины воюют сотни иностранных добровольцев, которые приехали из-за своих идеалов. По данным экс-командира роты батальона "Айдар", директора Национального антарктического научного центра Евгения Дикого, есть среди "легионеров" фантастические истории, которые заслуживают воплощения в кино.

Как пояснил Дикий, есть две разные категории - наемники и иностранные добровольцы. В частности, за Украину воюют добровольцы, большинство которых входит в состав Интернационального легиона, некоторые присутствуют в "украинских частях". По данным ветерана, в начале полномасштабной войны в Украину въехало около 4,5 тыс. иностранных добровольцев, из которых значительная часть уже вернулась домой. В то же время в небольшом количестве граждане других государств время от времени присоединяются к ВСУ и в целом, по данным Дикого, за Украину сейчас воюет около 2 тыс. иностранцев.

Как рассказал аналитик, большинство таких добровольцев - американцы и западные европейцы. Есть среди них и те, кто воюет за Украину с 2022 года. В частности это касается грузин - они приехали почти сразу после нападения РФ на Украину и до сих пор здесь остаются, потому что их мотивирует то, что воюют эти люди и за свою страну.

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"С запада приехали на эмоциональном порыве - воевать за свободу... Есть фантастические истории, которые заслуживают воплощения в голливудском кино. Есть, например, "Киви" - врач-хирург из Новой Зеландии, которая бросила хорошую практику, очень богатую жизнь - у нее даже яхта своя была. На свои деньги она себя полностью снарядила....", - сказал ветеран.

Он добавил, что "Киви" подорвалась на мине и получила тяжелое ранение, украинские медики предлагали ампутировать ногу. Однако иностранку удалось быстро доставить в Лондон и британские врачи ей спасли ногу.

"Сейчас, хромая на подбитой ноге, она вернулась и воюет снова. Это для нее принципиально. Она нашла свою войну за идеалы - за свободу. Мне интересно, как бы ей в глаза посмотрели наши уклонисты, которые только мечтать могут обо всем, что имела "Киви". А она все бросила и приехала воевать за нас. Конечно таких немного. Где-то через полгода, большинство уехало домой, но все сейчас волонтерят - что-то привозят, собирают", - утверждает Дикий.

По его данным, иностранные добровольцы получают ровно столько же денег, сколько украинские военнослужащие на аналогичных должностях и именно это отличает их от наемников.

"Есть международная конвенция ООН о наемниках. Так вот: наемник это тот, чье денежное вознаграждение существенно отличается от национального, то есть его страна нанимает, как военного специалиста за деньги. А когда человек выполняет обычные обязанности бойца - это не наемник. Другой вопрос: как относятся к этому разные страны", - говорит ветеран.

Он уточнил, что есть страны, где просто участие в войне на территории другой страны ее граждан является уголовным преступлением.

В то же время, по словам Дикого, иностранные добровольцы не спасут Украину на войне против РФ. Другой вопрос - официальные иностранные армии, и этот вопрос сейчас в определенных кругах обсуждается, но приход таких формирований означал бы вступление в войну соответствующих государств.

По его мнению, даже если Великобритания и Франция примут соответствующее решение, то не отправят в Украину большие отряды пехоты, потому что у них ее просто нет. У этих стран - физически маленькие армии. Если гипотетически представить участие иностранных государств в войне на стороне Украины, то это будет выглядеть в присутствии технических специалистов, например по ПВО, а в идеале, по словам Дикого, - пилоты вместе с самолетами.

Иностранцы на войне в Украине

Ранее член Легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявил, что его жизнь не будет прожита напрасно, если он погибнет в борьбе с путинским режимом. Легион "Свобода России" неоднократно вступал в бои с российской армией в российских областях, граничащих с Украиной. Финансирование легиона, который Барановский называет "вооруженной оппозицией России", обеспечивается "российскими благотворительными организациями и другими партнерами".

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