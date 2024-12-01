По ее словам, эта информация направлена против протестующих.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала информацию о том, что грузинские добровольцы могут вернуться в страну, провокацией.

Как передает Radio Tavisupleba, во время брифинга она призвала поддержать протестующих и защитить их от провокаций. Политик отметила, что среди митингующих могут находиться представители Службы государственной безопасности страны.

По словам Зурабишвили, слухи о том, что военнослужащие, которые сейчас защищают Украину, могут присоединиться к протестам, неправдивы.

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"Это тоже провокация, направленная против этого протеста".

Протесты в Грузии

Напомним, ранее партия "Грузинская мечта" объявила о своей победе на парламентских выборах. Эти результаты не признали как оппозиция, так и Евросоюз.

Недавно правящая партия сообщила, что отказывается от переговоров о вступлении Грузии в Европейский Союз до 2028 года. Это заявление запустило новую волну протестов.

Сегодня в военном комитете "Кавказского Союза" заявили, что некоторые добровольцы, которые сейчас воюют против российской оккупационной армии в Украине, готовы вернуться в Грузию.

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