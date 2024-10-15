Александр Павлюк пообещал публично обнародовать выводы и решения.

Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины проведет проверку информации относительно обращения группы Asgard. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск Украины Александр Павлюк.

"С целью установления реальных фактов и обстоятельств, предоставления надлежащей правовой оценки событий, о которых сообщила группа "Asgard" на собственных ресурсах в социальных сетях, мной инициировано проведение служебного расследования Военной службой правопорядка в Вооруженных Силах Украины", - написал Павлюк.

Он заверил, что выводы и решения будут публичными.

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"Довожу до всех сторон, что справедливость будет обеспечена в полном соответствии с нормами действующего законодательства", - добавил командующий.

Что этому предшествовало

Ранее военнослужащие подразделения "Асгард" опубликовали видео, в котором заявили об унижении бойцов советником командующего Павлюка - Александра Дмитриева. В частности бойцы сообщили, что гражданское лицо вмешивается в работу подразделения. А именно - "отдает военным приказы, угрожает ломать военных через колено, и унижает их достоинство".

Впоследствии на скандал отреагировали в Сухопутных войсках Украины. В пресс-службе сообщили, что сейчас выясняются обстоятельства дела, аргументы и доказательства обеих сторон конфликта. В то же время там призвали граждан "воздержаться от самостоятельной эмоциональной оценки данной ситуации".

Конфликты в Украине

Правоохранители открыли уголовное производство по факту конфликта, произошедшего в Днепре между главой компании по производству металлопластиковых окон Steko Сергеем Положаем и сотрудником местного ТЦК. Об этом сообщила полиция Днепропетровской области.

Отмечается, что во время проверки военно-учетных данных, 48-летний мужчина вел себя вызывающе и, игнорируя правила поведения в обществе, высказывался нецензурной лексикой в сторону военного.

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