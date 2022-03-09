Пленные российские оккупанты боятся за свою жизнь.

Сегодня, 9 марта, несколько пленных российских оккупантов признались, что боятся возвращаться в Россию, так как там их ждет нелегкая участь.

Об этом они сказали на пресс-конференции в Киеве.

Андрей Чеботаревский из 2-й мотострелковой дивизии сказал, что в России их и так уже считают мертвыми. Украинские военные дали ему возможность позвонить своей семье, и те сказали, что на него "пришла похоронка".

Также он добавил, что если они вернутся в РФ, то их же свои и расстреляют. Кроме того, он подтвердил информацию о том, что в Украине воюют срочники из РФ.

Другой военнослужащий, Евгений Смирнов, заявил, что "был в шоке, когда в плену мне показали, что творит русская армия на территории Украины. Гражданские живут в бункерах, армия расстреливает пожилых людей".

При этом он также боится, что по возвращению в РФ его либо посадят, либо расстреляют. Также он сказал, что за время войны в Украине армия РФ потеряла 12 тысяч солдат.

А вот еще один солдат РФ, 19-летний Алексей Бабихин и вовсе заявил, что хочет остаться в Украине, пока Россией правит Владимир Путин.

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