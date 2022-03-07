В ОГА говорят, что украинские защитники сейчас будут выбивать врагов.

Российские оккупанты вошли на территорию аэропорта Николаева. Украинские войска переходят в наступление.

Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

"Мы переходим в наступление. Засранцы забрали... зашли в аэропорт наш николаевский. Все остальное мы поотбивали. Но мы и отсюда их сейчас вып*сдуем. Все будет хорошо.

Кроме того, уже легендарный председатель Николаевской ОГА показал, как сейчас работает в рабочем кабинете.

Как сообщал УНИАН, ранее в Николаевской области российские оккупанты просто бросали технику и бежали с поля боя. Теперь это - новые трофеи украинских военных.

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