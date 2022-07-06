Российские пропагандисты активно распространяют фейки о якобы уничтожении американской артиллерийской системы "HIMARS".

В Минобороны России заявили, что российские войска якобы уничтожили две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и два склада боеприпасов к ним в Украине.

"В районе населенного пункта Малотарановка "Донецкой Народной Республики" высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожено две пусковые установки системы залпового огня "HIMARS" производства США и два склада боеприпасов к ним", - говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram.

Однако Сухопутные войска ВСУ опровергли сообщения оккупантов, отметив, что российские пропагандисты активно распространяют ложные сообщения о якобы уничтожении американской артиллерийской системы "HIMARS".

"Данное сообщение не соответствует действительности и является ничем иным, как фейком. Реактивные системы "HIMARS" предоставлены американскими партнерами постоянно наносят сокрушительный удар по стратегически важных пунктах противника, что приводит к колоссальным потерям среди техники, личного состава и обеспечение оккупационных войск. Доверяйте только проверенным источникам и верьте в ВСУ", - отметили в ведомстве на их официальной странице в Facebook.

"Заявления об уничтожении двух установок РЗСО HIMARS являются российским фейком. Они выдают желаемое за действительное. Возможно, информация о поставке этого вооружения привела к росту паники и страха внутри России. В связи с этим, вероятно, их информаторы посоветовали подать такую новость для внутренней аудитории", - об этом в эфире информационного телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Напомним, 23 июня министр обороны Алексей Резников заявил о прибытии реактивных систем залпового огня HIMARS из США. Первый транш, по открытым данным, включал четыре единицы РСЗО.

В тот же день Вашингтон заявил о передаче Украине дополнительных HIMARS.

Ранее Генштаб показал боевую работу HIMARS днем и ночью.

РСЗО: что известно

РСЗО предназначена для поражения районов сосредоточения артиллерийских систем, средств ПВО и огневой поддержки, грузового транспорта, боевых машин и бронетранспортеров, а также для оказания огневой поддержки своим подразделениям.

Также система предназначена для стрельбы управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность составляет 300 км.

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