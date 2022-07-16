Стратегия ВСУ заключается в том, чтобы при помощи HIMARS уничтожить склады снабжения и командные пункты.

В настоящее время Херсонскую область стерегут 12-15 тысяч российских оккупантов.

Об этом в интервью Фейгина рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.

При этом он уточнил, что ни такое количество войск противника, ни минные поля не остановят наступление ВСУ, когда оно начнется.

По словам Арестовича, стратегия ВСУ заключается в том, чтобы при помощи HIMARS уничтожить склады снабжения и командные пункты, после пойти на штурм региона.

"На Херсонском направлении мы полируем их артиллерией... Надо, чтобы полировали HIMARS все - топливо, командные пункты. А потом все те смешные бетонные вооружения, которые они привезли. Ну, люди просто станут с поднятыми руками, когда не будет топлива и боеприпасов", - рассказал Арестович.

Как писал УНИАН, ВСУ продолжают продвигаться на Херсонском направлении уверенными шагами, но детали пока не афишируют.

Ранее сообщалось, что бойцы украинской армии возобновили контроль над уже 44 населенными пунктами Херсонской области. В то же время большая часть области по-прежнему находится под временной оккупацией.

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